Une fois péché, le yet est séché sur la plage. Sa particularité c’est qu’il dégage une forte odeur à l’image du poisson séché. Mais sa transformation passe d’abord au fait que la coquille est cassée avant que la coquille soit enterrée dans le sable pendant des jours avant d’être lavée. Voilà le yet est alors vendu. Son nom scientifique est cymbium mais il est plus connu en Wolof par le nom Yet. Il fait partie des mollusques. Le Yet est un ingrédient très apprécié de la cuisine sénégalaise. Dans beaucoup de plates et le thiebu dieun en particulier, il est indispensable.

Yet : Riz au poisson Sénégalais

Yet ou cymbium en sachet

Yet ou cymbium local