Les boucles d’oreilles africaines, un choix chic : Mode, beauté, tendance, accessoires, bijoux, boucles, oreilles, femme, ethnique, tendance, wax, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Cela se fait en or, argent, en cornes, en os, bois ou plastiques très class et pas cher, les boucles d’oreilles africaines sont pour la plupart de fabrication artisanale. Elles sont parfois décorées de pagne ou de cauris. Beaucoup de matériaux recyclés servent également d’outils pour les boucles d’oreilles. Ce qui donne un look unique et chic. Des modèles uniques, originaux et divers qui rendent les femmes très belles.

Boucles d’oreilles africaines en bois

Boucles d’oreilles africaines en tissu

boucles d’oreilles style africaine