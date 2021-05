Seras, le coin des gourmands : Marché, viande, bœuf, mouton, abattoir, économie, commerce, animaux, cuisine, plat, repas, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Seras est le marché de viande le plus populaire de Dakar. Situé au cœur des Yarakh, Seras est un lieu de convergences de milliers de gens au quotidien. C’est ce qui lui donne un statut de centre d’affaires et comprends beaucoup de compartiments comme des bureaux, un château d’eau et une belle mosquée. C’est un lieu qui emploie beaucoup de personnes. De la vente de viande, plusieurs personnes s’en approvisionnent. On y vend de la viande de mouton, de chèvre, de bœuf et de viande. Un contrôle vétérinaire strict est soumis à tous les animaux égorgés et dépecés.

Abattoir des animaux

Le plus grand marché de la viande à Dakar, Sogas, plus connu sous le nom de Seras



Le marché Seras situé au cœur des Yarakh à Dakar au Sénégal

Mouton: Préparation fête de la Tabaski