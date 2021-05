Les lunettes africaines, le pari écologique : Mode, art, tendance, lunette, soleil, bois, accessoire, homme, femme, wax, style, look, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Ce n’est pas très fréquent de voir des lunettes africaines mais elles existent bel et bien. Elles sont faites à partir de rien sur le sol africain avec une approche pour la plupart écologique et design. C’est fait en bois et la fabrication se fait à la main. On le retrouve plus souvent en Afrique du Sud. C’est une combinaison entre du papier recyclé et de bois, le tout lié par une résine bio. Les montures sont solides grâce à cet alliage qui permet d’adapter les lunettes avec des verres correcteurs.

L’étui est conçu en microfibre et aussi dans une boite en carton. L’avantage est que ces lunettes sont de bonne qualité mais aussi abordables.

Lunettes africaines en bois

Lunette Bellatrix

Monture noire solide

Lunette wax