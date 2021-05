Le Grand Théâtre, un temple culturel : Culture, histoire, tradition, Grand, Théâtre, architecture, événement, cérémonie, musique, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Inauguré par l’ancien Président Abdoulaye Wade le 15 Avril 2011, les plus grandes œuvres de l’agenda culturel du Sénégal sont organisées au Grand Théâtre. C’est le plus grand théâtre de toute la sous-région. C’est l’une des plus belles réalisations architecturales du continent qui peut accueillir jusqu’à 1 800 spectateurs. Les musiciens, les dramaturges et acteurs y font des prestations.

Le Grand Théâtre National au nom de Doudou Ndiaye Coumba Rose

Wally Seck au Grand Théâtre

Intérieure du Grand Théâtre National

Festival au Grand Théâtre