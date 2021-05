Colobane, le grand marché de fripe : Tourisme, marché, Colobane, vente, produit, seconde, main, occasion, fripe, LEUKSENEGAL, Sénégal, Dakar, Afrique

A Dakar, le nom de Colobane sonne intimement et systématiquement à la vente de fripe qu’on appelle communément « feug diay ». Il est très difficile de connaitre la date de création de ce marché mais il est clair que le marché Colobane est un des plus célèbres et bruyants marchés de Dakar. Il se singularise par ses produits de seconde main. Car c’est le coin où beaucoup de familles s’habillent bien et chic à bon marché et permet de créer beaucoup d’emplois.

Colobane, le grand marché de fripe : Vente de pantalon