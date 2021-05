Castors, un des marchés les plus fréquentés : Tourisme, marché, Castors, vente, produit, fruit, légumes, fromages, viandes, poulets, charcuteries, pains, pâtisseries, fleurs, LEUKSENEGAL, Sénégal, Dakar, Afrique

Castors situé au cœur de Dakar est l’un des marchés les plus fréquentés dans la capitale sénégalaise. C’est un marché où l’on peut se procurer facilement de gros pour les légumes, poissons et viande. Les poudres et épices ainsi qu’une large gamme de tissus et de cosmétique sont proposé. Marché castors, c’est également des produits vendus tels que fruits et légumes, fromages, viandes, poulets rôtis, charcuteries, pains, pâtisseries et fleurs.

Marché castors, c’est également des produits vendus tels que fruits et légumes, fromages, viandes, poulets rôtis, charcuteries, pains, pâtisseries et fleurs

Commerçant marché Castors

Castors, un des marchés les plus fréquentés au Sénégal





Marché Castors : Vente de légumes

Légume local