La lutte , le sport roi au Sénégal : Sport, lutte, lamb, culture, tradition, mystique, combat, boxe, frappe, mma, roi, arène, danse, modou-lo, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Communément appelé lamb, la lutte sénégalaise est le sport national dans notre pays et sans doute le plus populaire après le football. Toutes les régions du pays le pratique sur dans le Sine chez les Sérères et en Casamance. Au début, c’était un sport de contact sans frappe mais avec le temps, la boxe a été intégrée. Ce qui a rendu piquant le lamb. Ce sport de combat dépasse sa dimension sportive en intégrant la culture à travers le bakk et le tuus mettant en œuvre une partie importante d’animation traditionnelle. Si au début, il était organisé avec des mises comme des bœufs et autre denrées, il est devenu, au fil du temps, un sport qui permet aux lutteurs de brasser beaucoup de millions. Ce spectacle fait intervenir les médias et beaucoup de sponsors. Le CNG qui est le comité national de gestion de la lutte est l’organe de gestion de la lutte sénégalaise.

Modou Lo : Roi actuel des arènes de la lutte Sénégalaise

Combat de lutte Sénégalaise entre Modou Lo et Eumeu Séne







Lutteur Sénégalais Ama Baldé



Les pratiques mystiques au cœur de la lutte sénégalaise

Combat de lutte Sénégalais Yékini - Balla Gaye



Juan Espino lutteur espagnol qui se mette à la lutte sénégalaise

Lutte traditionnelle Sénégalaise : arbitres de combats de lutte

Les lutteurs sénégalais sur le marché du MMA