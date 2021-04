Le casino du Cap Vert, le complexe parfait : Casino, Cap, Vert, restaurant, hôtel, complexe, bar, jeux, roulette, électronique, menu, plat, cuisine, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique





Le casino du Cap Vert c’est d’abord une bonne gamme de services mise à la disposition de ses clients. En commençant par son hôtel qui s’appelle Airport Hotel situé à 3 minutes en voiture de l’ancien aéroport à Yoff et quelques pas de la plage de Ngor. L’hotel est situé hors du tumulte de Dakar. Ce qui offre un lieu parfait pour bien se concentrer sur les affaire ou bien se reposer. On y retrouve également une piscine et un beau jardin.

75 machines à sous de dernières générations sont présentes à cet hôtel d’architecture marocaine et une roulette automatique électronique. Un large choix de jeux est proposé.

Le soir, le Blue’Art Club vous permet de vivre une ambiance musicale de folie avec parfois des groupes en live.

Au Casino du cap Vert, vous avez l’embarras du choix pour satisfaire votre palais

Le casino du cap vert : Vous découvrirez dans une ambiance feutrée les jeux de table les plus populaires tels que le Hold’em Poker, le Black Jack, la Roulette Anglaise, l’Ultimate et le Stud Poker