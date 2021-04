Le Bazoff, un espace accueillant : Bazoff, restaurant, hôtel, complexe, bar, sicap, amitié, ambiance, musique, cocktail, menu, plat, cuisine, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Si vous cherchez un espace accueillant, propre avec repas délicieux et un service rapide, le Bazoff semble être le lieu indiqué pour un bon moment à passer en famille ou entre amis. L’adresse est facile à situer à la Sicap Amitié car très connu, le Bazoff est un restaurant qui offre 80 places assises dans un espace convivial et climatisé. Ouvert tous les jours, le bazoff a un chef cuisinier qui propose une carte qui allie les plats sénégalais, africains et européens. En plus du restaurant, le bar a une spécialité qui est un cocktail détonnant. Une gamme de Whisky, de Single Malt et alcool est proposée au Bazoff.

Cadre chaleureux et soft avec une bonne musique d’ambiance en fond!!

Le Bar du Bazoff est lui-même un cocktail étonnant avec un mélange heureux