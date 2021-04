Guerté thiaf, le parfait gouter : Arachide, cuisine, pâtisserie, Guerté, thiaf, grillé, sel, sec, plat, LEUKSENEGAL, Sénégal, Dakar, Afrique

On le retrouve à chaque coin de rue et durant toute l’année, l’arachide grillée plus connue sous le nom de guerté thiaf est très présente dans nos habitudes alimentaires. Le procédé est simple, il faut bouillir les graines d’arachide avec du sel avant de les sécher, les décortiqués pour ensuite les griller et enfin les peler ou non. Très simple à préparer mais très bon, le guerté thiaf se vend par sachet à partir de 25 FCfa. C’est un excellent gouter qui convient à la fois aux petits comme aux grands.

Cacahuètes : Arachides salées, séchées, grillées....

Arachides salées, séchées, grillées et pelées Cacahuètes

Arachides salées, séchées, grillées et non pelées Cacahuètes