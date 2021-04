Beignet dougoub, la pâtisserie locale : Pâtisserie, Beignet, dougoub, mil, pâte, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique



C’est l’une des pâtisseries les plus prisées au Sénégal. Un vrai classique que beaucoup raffolent surtout durant le ramadan. Le beignet dougoub offre des saveurs du mil, principale céréale de ce beignet qui est aromatisée à la noix de muscade et de fleur d’oranger. Pour le préparer c’est simple, il faut mélanger la farine, le sucre, les levures et la muscade en poudre dans un bol avant d’ajouter la fleur d’oranger et de l’eau. Ensuite il fat pétrir le mélange de farine pendant au moins 3 minutes. Donner à la pâte 3h pour le laisser fermenter avant de dégazer la pâte. Après avoir chauffer l’huile, il faut alors frire les beignets. Et il peut être servi.

