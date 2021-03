La Sococim, fleuron historique de l’industrie sénégalaise : SOCOCIM, Industries, cimenterie, projet, produit, sac, ciment, Construction, développement, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Elle fait partie des top 10 des entreprises sénégalaises depuis une décennie. La Sococim s’est imposé depuis plus de 60 ans devenant ainsi la cimenterie la plus moderne du Sénégal et la plus grande et la plus puissante d’Afrique de l’Ouest avec une capacité de production de plus de 3,5 tonnes de ciment. La Sococim a été fondée en 1948 mais acquise par la filiale du groupe français Vicat en 1999. On arrive à extraire le calcaire à coup d’explosifs.

SOCOCIM Industries la cimenterie la plus puissante d’Afrique de l’Ouest

Sénégal : SOCOCIM Industries est la première cimenterie d’Afrique de l’Ouest

SOCOCIM: Sac ciment

Centrale photovoltaïque

SOCOCIM Industries demeure le fleuron historique de l’industrie sénégalaise et ouest africaine