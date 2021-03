La corniche de Dakar, une baie féérique : Tourisme, corniche, ouest, plage, restaurant, sport, infrastructure, nature, environnement, activités, visite, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique









La corniche de Dakar est un must à Dakar. Elle est composée de plusieurs kilomètres aménagés le long de la baie, aussi bien pour piétons que pour cyclistes, à l'ombre des palmiers. Il y a toujours une petite brise qui vous rafraichit et vous accompagne. La promenade est sûre car la patrouille de la police y est fréquente. On y recense nombreux joggers tôt le matin et en fin de journée. Egalement des petits terrains de basket, des aires de jeux pour les jeunes et restaurants, au milieu des cocotiers. Les filles viennent s'y photographier. Des cours de fitness sont données sur cette promenade situé en plein cœur de Dakar.

La corniche de Dakar : Promenade

La corniche de Dakar : Vue sur l'Océan Atlantique

La corniche de Dakar : Activités sportives