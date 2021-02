Wango et Yéla, deux danses mythiques Peuls : Danse, Peul, musique, artiste, chanteur, divertissement, loisir, culture, wango, Yéla, ethnie, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Les Peuls sont très représentatifs au Sénégal en constituant la deuxième ethnie du pays après les Wolofs. Ils sont considérés comme d’excellents éleveurs et très nomades. Ils sont représentés au Fouta et dans certaines parties du pays comme Linguère ou le Fouladou. La danse fait partie intégrante de leur vie culturelle. Parmi les plus célèbres, il y a la Yéla qui signifie en français vœux exaucés. C’est en même temps un chant confié aux Gawlos.

Il y a aussi le Wango. Il s’agit d’une danse fait par un groupe d’hommes et de femmes qui danse et chantent au rythme du Wango. C’est le xalam qui l’accompagne.

Wango et Yéla, deux danses mythiques Peuls : baptême

Danse des Peuls

Wango et Yéla, deux danses mythiques Peuls : Cérémonie de mariage