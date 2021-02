Toll, un fruit sauvage Sénégalais : Toll, fruit, madd, sauvage, savane, nature, Casamance, commerce, exportation, marché, confiture, jus, vitamine, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

C’est un petit fruit au même gout que le madd. Il est acide et parois un peu sucré. Il provient de la Casamance et parfois de la Gambie ou des deux Guinée. Très prisé surtout pour les femmes, mais certains hommes en raffolent. Très riche en vitamine C, on retrouve ce fruit sauvage durant les mois de Mars, Aout ou Septembre. C’est seulement dans les savanes africaines que pousse le toll. Sa commercialisation reste encore timide à Dakar. Le prix est également très bas. Moins de 200f Cfa, on peut avoir une quantité.

Toll, un fruit sauvage en Casamance au Sud-Ouest du Sénégal

Toll, un fruit sauvage Sénégalais au même gout que le madd Toll, un fruit sauvage très prisé par les Sénégalais Toll, un fruit sauvage Sénégalais à l'état vert