Bombolong, le tam tam téléphonique : Bombolong, tam tam, tambour, tronc, téléphone, tradition-brousse, messages, sacré, cérémonies, roi, village, Casamance, diolas, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Il est très célèbre en Casamance chez l’ethnie Diola, le tam tam Diola est appelé le Bombolong. A la différence du tam tam que l’on retrouve chez les Wolofs et chez les Sèreres, le Bombolong est un gros tambour ouvert sur le dessus et allongée par sa forme. C’est à parti d’un tronc de fromager qu’il est tailler. Chez les Diolas, on l’assimile au téléphine car il permet de passer des messages d’un village à un autre quand il s’agit notamment de décès, de mariage ou de baptême. Toujours présent lors des cérémonies, il est sacré à Oussouye où seul le roi est autorisé à ordonner son réveil.

Le bombolong est taillé dans un tronc de fromager et sert de téléphone de brousse pour faire passer des messages d'un village à l'autre (naissance, décès,..)

Le bombolong accompagne des cérémonies

Le bombolong Patrimoine immatériel jalousement gardé

Le bombolong est un instrument sacré