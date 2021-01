Au cœur de Médina, quartier populaire de Dakar sur l’avenue Blaise Diagne se trouve le marché Tilène. Il est authentique et s’étend sur plusieurs rues de ce quartier connu de la capitale sénégalaise, le marché Tilène est le lieu idéal pour découvrir des saveurs. Si vous avez envie d’avoir des produits naturels tels que le bissap, le bouye ou les produit pharmaceutiques traditionnels, c’est le lieu parfait. C’est un marché qui sent bon grâce aux effluves appétissants des Thiouraye et encens. On y trouve des produits épicés ou les yeux et les narines peuvent déguster. C’est le marché où on trouve des produits locaux de beauté comme le henné. Les épices sont présentes ainsi que les ustensiles de cuisine.