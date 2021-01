Ndir, un trésor peu connu : Cuisine, Ndir, souchet, plante, grains, sec, sucré, exportation, marché, local, recette, poudre, jus, vitamine, vertus, santé, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

S’il y a un petit tubercule en mal de popularité sous nos cieux, c’est sans doute la noix de tigrée ou le souchet, plus connu sous le nom de « Ndir ». On le consomme frais ou après séchage, le ndir est une plante herbacée. C’est comme une friandise qui a le gout du lait grâce à sa chair laiteuse et sucrée. C’est un vrai amuse-gueule qui éclate sous la dent. On peut le retrouver sur les étals de certaines vendeuses de fruits rares mais pas à grande échelle. Peu consommé, le souchet regorge un trésor nutritionnel. Il renferme beaucoup de propriétés comme le potassium, le fer, le magnésium et la vitamine E.

Ndir ou souchet un trésor peu connu des Sénégalais

Le Ndir à l'état frais

Ndir sec

Le Ndir en poudre