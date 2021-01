La noix de cajou, un fruit bien apprécié des Sénégalais : agriculture, production, noix, cajou, Darkassé, arbre, anacardier, Casamance, économie, exportation, marché, fruit, coquille, huile, boisson, jus, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Au Sénégal, elle est très célèbre. Appelée « Darkassé », la noix de cajou provient d’un arbre appelé anacardier, très présent en Casamance. Elle est décortiquée avant d’être vendue parce qu’elle contient entre ses deux coquille une huile corrosive. La noix de cajou est souvent utilisée dans la cuisine en la rôtissant dans l’huile. Elle contient beaucoup de propriétés et de nombreuses vertus.

Ce fruit a le don de prévenir la fatigue car étant riches en vitamines et en magnésium. Ce qui lui permet d’être recommandé pour lutter contre le stress et pour diminuer la pression artérielle. Avec une petite quantité, on trouve facilement le sommeil. Pour ceux qui souffrent parfois d’anémie, il est conseiller d’en prendre car la noix de cajou est un fruit qui renferme un fort taux de fer.

La noix de cajou est composée de bonnes graisses qui facilite la baisse du taux de mauvais cholestérol. C’est pourquoi les risques de maladies cardiovasculaires sont limitées. Selon les experts, les cides gras composés dans ce fruit ne sont pas saturés. C’est pourquoi il est recommandé d’en consommer souvent pour prévenir le diabète.

