Tabaski, la fête des moutons





Au Sénégal, l’Aid El Kebir qui signifie en arabe littéralement « la grande fête ». Au Sénégal, elle est appelée la Tabaski. C’est la fête la plus importante de l’islam après Ai El Fitr qui célèbre la fin du ramadan. Dans un pays à majorité musulmane 95% exactement la Tabaski est un grand évènement. Beaucoup rentrent dans leurs villages d’origine pour la fêter avec la grande famille. Chaque père de famille sacrifie un mouton en hommage à l’asservissement dont avait fait preuve le prophète Ibrahim à Dieu quand il lui avait demandé de sacrifier son fils Ismaël.





Au-delà de l’aspect religieux, tabaski revêt un cachet social particulier. C’est l’occasion pour rencontrer toute la famille et les proche mais aussi tout le monde se pare de ses plus beaux habits vêtus pour l’occasion. C’est une fête marquée par la générosité et la partage envers les nécessiteux et les pauvres.





Tabaski ou la fête du sacrifice du mouton au Sénégal: Célébration de la prière de la Tabaski à la mosquée

Tabaski ou la fête du sacrifice du mouton au Sénégal: Cérémonie de sacrifice du mouton

Tabaski ou la fête du sacrifice du mouton au Sénégal: Grillade de viande de mouton au feu de bois pour la célébration de la fête de Tabaski

Tabaski ou la fête du sacrifice du mouton au Sénégal: Repas de tabaski viande de mouton, sauce, frites et crudités