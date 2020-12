Son Excellence le Président de la République du Sénégal M.Macky SALL: Autorité, président, excellence, politique, parcours, biographie, gouvernement, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Macky Sall, le parcours parfait

Macky Sall est le 4e Président du Sénégal. Il a été élu en 2012 avant d’être réélu en 2019. Agé de 59 ans, il est né le 11 décembre 1961 à Fatick. Ville où il devient maire de 2009 à 2012. Ingénieur géologue de formation, sa carrière politique démarre dans les années 1980 avant le parti AJPads avant de militer au PDS. Il devient en fin 2000 directeur général de la Société des pétroles du Sénégal (PETROSEN). Un an plus tard, il est nommé par le Président Abdoulaye Wade ministre des mines, de l’énergie et de l’hydraulique. C’est le début de son ascension. En 2003 ; il prend les commandes du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Après le départ d’Idrissa Seck à la primature, Macky Sall hérite du poste de2004 à 2007 avant d’être Président de l’assemblée nationale. Poste qu’il abandonne après avoir quitté le Pds le 9 novembre 2008. Le 1er décembre 2008, il crée, avec une trentaine de cadres du PDS, Alliance Pour la République. Après 3 ans dans l’opposition, il accède à la magistrature suprême.

