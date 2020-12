Dans la vie des Séréres, la danse y occupe une place de choix. Et le Nguel occupe une place de choix dans la tradition de cette ethnie bien présente au Sénégal. C’est à la fois une musique et une danse traditionnelle qui se joue avec des calebasses retournées et une guitare. Parfois c’est calebasses entières sur lesquelles les dames frappent leurs doigts bagués. Elles font usage de tous leurs dix doigts. Cet instrument est appelé Gamb. Il est essentiel pour composer le Nguel. Cet évènement très connu dans le milieu Sérere s’accompagne avec des chorégraphies parfaites et bien préparées. Chez les Sérères, danser est un bon signe. Cela présage un futur clément. Le Nguel est célébré souvent à la veille d’un mariage ou le lendemain d’un évènement heureux. C’est une séance qui est parfois organisée pendant la saison des pluies car c’est le moment ou les Séreres rentrent au villages pour les activités champêtres.