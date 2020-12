Nappy, un look chargé d’histoires : Beauté, tendance, mode, culture, cheveux, Nappy, hair, noire, black, crépu, naturel, afro, femme, Coiffure, coupe, origines, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique



Avec cette chaleur, les tissages et certaines tresses dérangent un peu. Le look afro semble être le plus adapté. C’est pourquoi la tendance nappy fait fureur chez les filles branchées. En mode d’être chic et fashion, il reste un symbole d’identité culturelle car le terme Nappy provient des Usa où l’on constatait dans les années 1960, les femmes laissaient leurs cheveux originels crépus. C’était à l’époque des black panthers. C’est la raison pour laquelle, il est assimilé dans le langage courant à la coupe afro. C’est une revendication des femmes noires d’assumer leur chevelure naturelle. De grandes figures du monde afro-américains l’ont arboré fièrement pour revendiquer leurs origines

Le Nappy symbolise aussi la beauté et la séduction. Les femmes le font avec un soin particulier. Ce qui séduit carrément les hommes. Il est pratique pour les femmes qui souhaitent arrêter l’utilisation de produits chimiques qui modifient parfois la nature des cheveux.

Avoir les cheveux "nappy" : Un simple choix esthétique

Les "Nappy" : "libres" jusqu'au bout des cheveux afro

« Nappy attitude » une tendance qui prend de plus en plus de l’ampleur dans l’environnement des femmes africaines voire noires

Le retour au naturel

