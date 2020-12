Au port autonome de Dakar, seuls quelques navires de petites tailles y accostent car la profondeur du chenal est limitée. C’est pourquoi le Ssénégal veut mettre en place ce port minéralier et vraquier afin de recevoir de gros navires de plus de 100 milles tonnes. Jusque-là, aucun navire de ce type ne parvient pas à accoster sur les côtes d’Afrique de l’ouest. C’est ce qui fera le Sénégal le leader ouest africain de ce secteur eu un véritable hub maritime et industriel avec l’autre port en eau profonde de Ndayane. Le port minéralier de Bargny aura dès sa première année d’exploitation une capacité de 7 millions de tonnes et va générer plus de de 2500 emplois.