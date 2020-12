Le beurre de karité, premier soin de bien être et de beauté au Sénégal: Beauté, femme noire, karité, peau, soin, charme, douceur, bébé, massage, crème, chantilly, huile, LEUKSENEGAL, Dakar-Sénégal, Afrique





Il est issu d’un arbre africain appelé le butyrospermum parkii, le beurre de karité est un élément indispensable de la beauté car il hydrate, protège et régénère la peau. C’est sans doute l’un des rares produits naturels qui offre en même temps des soins pour le corps, les mains, les cheveux et le visage. Bref : 4 en 1. Il donne également vitalité aux cheveux. Les vertus cosmétiques ne sont plus à prouver car les propriétés sont connues. Les cheveux comme la peau sont adoucis, nourris, réparés et assouplis par le beurre de karité. Dans sa composition, on peut y trouver les vitamines A et E ainsi que le latex. En été, c’est un élément à avoir dans ses effets de toilettes car le beurre de karité apaise les irritations cutanées causées par les coups de soleil puisqu’il protège également contre les UV. Entre autres avantages que donne le beurre de karité, il permet à la peau de garder toute son élasticité grâce à un bronzage. Pour ceux qui ont des mains ou des lèvres sèches, il faut utiliser le beurre de karité.

Le beurre de karité, premier soin de bien être et de beauté au Sénégal: Un soin pour un teint uniforme et éclatant

Le beurre de karité, premier soin de bien être et de beauté au Sénégal: Le soin idéal pour le massage des bébés

Le beurre de karité, premier soin de bien être et de beauté au Sénégal: Chantilly de karité au coco et à l'aloe vera