« Damp » ou le massage traditionnel sénégalais une pratique incontournable: Culture, tradition, massage, damp, rite, soin, bien être, nouveau-né, postnatal, karité LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

C’est un savoir-faire ancestral jalousement sauvegardé. Aucun bébé n’échappe à cette pratique devenue un rituel, le « damp » est un message traditionnel pratiqué par toutes les ethnies. C’est la technique que nos mamans utilisent pour déprimes les tissus et étirer les muscles avec la main. Un geste en harmonie avec le corps du bébé en toute délicatesse. Les mains glissent dans les coins et recoins du corps par des gestes à la fois doux et vifs. Il faudra utiliser avec la paume de la main le beurre de karité pour bien masser. On peut ajouter d’autres ingrédients comme le Touloucouna qui est un arbre de la Casamance. Le damp donne de belles rondeurs aux bébés filles et renforce la peau. C’est aussi une pratique qui renferme une dose de mysticisme puisque dans la légende populaire, un nourrisson qui n’a été massé traditionnellement de forte chance d’être paresseux au cours de sa vie.

« Damp » ou le massage traditionnel sénégalais une pratique incontournable: Massage traditionnel grand-mère

« Damp » ou le massage traditionnel sénégalais une pratique incontournable: Le karité, pour un massage en douceur

« Damp » ou le massage traditionnel sénégalais une pratique incontournable: Le massage traditionnel idéal pour dessiner les formes de bébé et fortifier ses os





« Damp » ou le massage traditionnel sénégalais une pratique incontournable: Le massage idéal après un accouchement pour le bien-être d'une maman