Dans un paysage de mangroves, au cœur du Saloum, non loin du parc national du parc du delta du Saloum : Sokone. Un site où l’on retrouve des cases africaines, le tout dans un confort hors du commun que l’on retrouve exclusivement en brousse, vous allez vous laisser envouter par le charme de ce coin dans le centre du pays. La particularité de ce lieu, c’est dans doute les mangroves où l’on peut vivre des moments d’exceptions en bordure du bras de mer.

Des bungalows en toit de paille çà et là construits par des hôtels très adaptés à l’environnement. On peut y déguster des plats typiquement sénégalais avec une dose de spécialité bien de Sokone. Aussi la plus en vue est les huitres de palétuviers et les meilleurs poissons de la région.

C’est un coin qui est connu pour sa diversité culturelle à travers des villages Séréres et mandingues. Des marchés hebdomadaires qui regroupent beaucoup de villages. Des excursions terrestres ou aquatiques sont possibles par le biais de calèches sur les pistes sableuses, marches en brousse