Le coin idéal pour un plan parfait de sortie entre potes à Dakar pour démarrer un joli week-end est sans doute Noflaye Beach Dakar. C’est un super endroit très branché et accessible à tout le monde meme pour les petites bourses. De bonnes crêpes sucrées à la farine de froment et de bonnes pizzas, on y peut y manger en face de l’océen et les pieds dans le sable. Après un repas copieux, la sieste est suggérée car des transats sont installés au premier étage.

Noflaye propose un menu varié avec des galettes à la farine de sarrasin. Des galettes succulentes.

Le cadre est splendide. On ne peut pas être plus près de la mer. Si vous avez la chance de voir le coucher du soleil, c’est encore plus beau