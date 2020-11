Les journées nationale de nettoiement pour un Sénégal propre : Projets, journées, nationale, nettoiement, propreté, protection, préservation, environnement, insalubrité, littoral, côtière, écosystème, ville, vert, déchet, balai, maisons, rues, quartiers, espaces, publics, mer, île, côte, plage, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique



Des villes vertes, zéro déchet pour un Sénégal propre. C’est le défi du président Macky Sall qui a lancé officiellement la journée nationale de nettoiement au mois de Janvier 2020. Mais la Covid-1ç9 qui est passée par là, a interrompu cet évènement mensuel. Le premier coup de balai a été donné chez lui à Mermoz en présence de ses voisins de quartier entre autres.

Cette journée doit organisée dans toutes les régions du pays sous la coordination de l'administration territoriale et des élus locaux. C’est la volonté des autorités en charge de l’hygiène publique. Ce sera un cadre d'engagement pour tous les sénégalais afin de vaincre l'insalubrité par une mobilisation citoyenne et nationale pour des maisons, rues, quartiers et des espaces publics propres. A cet effet, des initiatives viendront accompagner notamment du Grand prix du président de la République pour la propreté. Une émulation pour toutes les 14 régions que compte le Sénégal. Une brigade spéciale de lutte contre les encombrements, sera mise en place pour sanctionner les plus récalcitrants ainsi que l’aménagement de fourrières et la modification des amendes pour encombrement de la voie publique.

Les journées nationale de nettoiement pour un Sénégal propre : Le préfet de Bignona en Casamance au sud du Sénégal

Les journées nationale de nettoiement pour un Sénégal propre : Mobilisation dans les quartiers Dakarois

Les journées nationale de nettoiement pour un Sénégal propre : Nettoiement des espaces publics

Les journées nationale de nettoiement pour un Sénégal propre : Nettoiement des zones côtières