Iba Der Thiam, une vie dédiée au Sénégal Membre du comité de l’Unesco ayant en charge de rédiger l’histoire générale de l’Afrique, le Pr Iba Der Thiam a vécu pour le savoir. Décédé à l’âge de 83 ans, il était agrégé en histoire moderne et contemporaine. Matière qu’il enseignait à l’Université Cheikh Anta Diop dans les années 1980 jusqu’en 2006 l’année de sa retraite. Il a formé plusieurs générations d’historiens. Il a été également le pionnier et coordonnateur de l’Histoire générale du Sénégal qui est un projet lancé depuis 1993 qui a pour objectif la rédaction de l’histoire du Sénégal. Ce n’est pas seulement l’université qui a bénéficié de son savoir. Iba Derr Thiam a également un parcours politique très honorable. Il a d’ailleurs occupé le poste de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur de 198 » à 1988 dans le régime socialiste. Leader syndical pendant 20 ans, il a été le fondateur d parti politique Convention des démocrates et patriotes (CDP/Garab Gui) en 1992. Lors de la présidentielle de 2000, il s’était présenté. Son implication politique lui a également permis d’être député puis vice-président de l’assemblé nationale dans le régime d’Abdoulaye Wade.