Il est très utile et super chic. Pour un style afrochic et moderne, il vous faut un portefeuille africain. L’avantage est d’abord esthétique. Des couleurs adaptées comme le wax, le bazin ou les tissus traditionnels. A cela s’ajoute, le savoir-faire de nos créateurs qui intègrent plusieurs espaces de rangement pour cartes de formats carte bleue, rangement passeport et papiers, poche intérieure zippée pour ranger les pièces, rangement des billets. Il peut être assorti avec un sac à main ou une jolie pochette.

portefeuille femme noir et wax

Portefeuille africain en skaï façon peau de zèbre

Petit portefeuille en simili cuir et tissu ethnique

Portefeuille cuir femme tissu africain