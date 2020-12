Le port autonome de Dakar : Travaux d'élargissement du port

Modernisation du Port Autonome de Dakar

Le port autonome de Dakar : un principal hub logistique

Le port autonome de Dakar : Terminal à conteneurs

Son histoire est intimement liée avec le colon, le port autonome de Dakar vit plus de 100 ans. A l’origine, il a été inauguré en 1886 par le capitaine Protet. Les travaux ont duré 4 ans. Depuis lors, le port de Dakar affiche un beau dynamisme. Ce qui le place à la troisième des ports les plus rentables après la Côte d’Ivoire et le Nigéria. En 2019, plus de 15 millions e tonnes de débarquements ont été notés contre 4 millions 200 tonnes de d’embarquements. Le trafic global a été estimé à plus de 19 millions 500 tonnes. Selon le directeur général Ababacar Sadikh Beye, le chiffre d’affaires est passé en 2017 de 49,2 milliards de F Cfa à 61,3 milliards de F Cfa en 2019 pour un bénéfice estimé à près de 14 Milliards de F Cfa. Des chiffres qui confirment l’ambition du Sénégal de faire du port autonome de Dakar un principal hub logistique.