Cela fait partie du décor de la capitale sénégalais, les fresques murales enjolivent Dakar. Un art qui a gagné la jeunesse depuis plus de trente ans en Afrique. Le Sénégal est un pionnier puisque les premiers graffs sont apparus dans notre pays exactement en 1989. A l’époque, c’était une initiative du ministère de l’éducation et de la jeunesse de lancer une opération dénommée « Set Setal » qui visait, grâce à l’art, à nettoyer et embellir les quartiers.

Depuis lors, son objectif n’a pas varié. Plus qu’un art, c’est d’une utilité sociale avec l’assainissement de la ville en général et des quartiers défavorisés en particulier par le nettoyage et l’embellissement d’endroits souvent très sales. Il permet également de valoriser la culture urbaine et les personnalités qui ont vraiment marqué ce pays. Chaque fresque murale diffuse un message qui appelle au civisme, au respect des institutions ainsi que la cohésion sociale et la citoyenneté.

L’œuvre de la figure de proue du graffiti au Sénégal s’appelle Docta. Le Sénégal un pays où le graffiti est devenu une référence continentale avec Festigraff qui est le premier festival de graffiti d’Afrique qui depuis huit ans déjà rassemble des graffeurs du monde.

Les graffeurs sénégalais ont allié beau et utile, beau et bien-être, beau et rassemblement communautaire.





