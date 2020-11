Le "bassang" sénégalais ou tapis africain





Nous avons tous connu ces nattes en paille car c’était les préférées pour nos grands-parents. Idéal pour la cour, la cuisine ou la chambre d'enfant, la natte en paille est un outil traditionnel très confortable. Avec les tendances de mode et de décoration à l’africaine, ces tapis africains sont désormais utilisés pour créer une décoration traditionnelle à la maison, dans les chambres et même l’amener à la plage. C’est une décoration très appréciée qui peuvent rendre les journées agréables avec ces tapis fabriqués ici avec le respect des procédés ancestraux. C’est un parfait outil pour sublimer votre villa. Ces nattes sont jolies, écologiques et fabriquées généralement au Sénégal

Ce n’est pas la première chose à laquelle on pense mais un tapis reste un élément clé de la décoration d’intérieur ! Apportez confort et convivialité à votre intérieur avec ces tapis déclinés sous plusieurs formes. Leur aspect naturel confortera les éco-consommateurs que vous êtes. La natte en paille est un incontournable de l'artisanat africain.



Le "bassang" sénégalais ou tapis africain: Design en paille





Le "bassang" sénégalais ou tapis africain: Motifs et coloris divers





Le "bassang" sénégalais ou tapis africain: Rites et cérémonies traditionnelles autour d'une natte





Le "bassang" sénégalais ou tapis africain: Un accessoire de déco pour salon