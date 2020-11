Aux couleurs vives de la teinture sénégalaise: Artisanat, tissu, culture, pagne, teinture, soninke, couleurs, beaute, LEUKSENEGAL, Sénégal, Afrique





Le geste est mécanique. Il se fait depuis des générations. La teinturière commence par nouer les tissus bruts et les plonger dans des bains de teintures successives. A partir de ce moment, les motifs différents sont obtenus en fonction du choix de la teinturière.

La teinturière a la latitude de choisir sa couleur puisqu’elle a la l’expression dans le choix et le dosage lui permet de respecter la gamme de coloris choisis.

La couleur de base détermine le résultat. Plusieurs bains sont utilisés dans lesquels les tissus bruts sont trempés.

L’ampleur de la commande et les coloris demandés dépendent de la quantité plus ou moins grande des tissus à teindre. Le bleu indigo est la couleur la plus répandue. Les teinturières portent des gants solides pour le protéger, car la teinture est une réaction qui dégage beaucoup de chaleur.

Les nœuds des tissus sont coupés ou parfois détachés une fois teintés. Après cette étape, ils sont étendus sur le sol puisque le soleil permet facilement de les sécher en un temps record.

La dernière étape consiste à secouer, plier et repasser les tissus avec une technique qui permet de donner beaucoup d’éclat et de brillance aux tissus teints ou au bazin. A ce stade, la teinture est prête et le bazin est prêt pour le couturier.





Aux couleurs vives de la teinture sénégalaise: le "taap" ou action de taper sur le tissu pour rendre plus brillante la teinture



Aux couleurs vives de la teinture sénégalaise: femmes teinturières

Aux couleurs vives de la teinture sénégalaise: Teinture Batik