C’est un village de pêcheurs avec une plage superbe bordée tantôt de filaos, tantôt de brousse échevelée. La commune 1 qui compte 19 villages s'étend sur des kilomètres mais en retrait de la plage. Un lieu acquis à la cause touristique mais sans excès. La plage s'étend de la presqu'île aux Oiseaux jusqu'à la frontière gambienne. Lors du dernier recensement, Kafountine comptait 4 203 habitants et 585 ménages. Le village vit traditionnellement de la pêche et de la riziculture, mais le tourisme se développe rapidement grâce à la plage le long des filaos et de nombreux campements ont été aménagés, notamment autour de l'écotourisme. Kafountine est aussi le point de départ d'excursions en pirogue vers les iles de Karones.