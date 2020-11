Un petit restaurant bar en face de la mer avec sa piscine panoramique, le Cosmo Beach Club est l’endroit idéal pour s’enjailler. Le cadre est sympathique, épuré avec un bar très moderne et un salon très accueillant. L’accès à la mer est entièrement dégagé et ouvert. Le plus intéressant se passe durant la soirée, Cosmo Beach Club se transforme en dancing. Situé sur la petite corniche des Almadies, il est ouvert 7j/7 de 12h à 05h non-stop. L’accès à la piscine est possible de 12h à 19h. Il est possible de profiter du chouette restauration avec un plat du jour du lundi au vendredi mais aussi du bar et le Hookah,