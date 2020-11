Carabane, la belle île de la casamance au sud du Sénégal : Tourisme, zone, Hôtel, île, carabane, casamance, Ziguinchor, fleuve, pirogue, cabane, plage, culture, visite, voyage, vacance, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique





Si l'île de Carabane, à l'embouchure du fleuve Casamance, a conservé quelques témoignages de son passé colonial, c'est avant tout pour ses superbes plages que vous y viendrez... en pirogue, au départ du village d'Elinkine, ou en ferry, sur la ligne Dakar-Ziguinchor.

L’île de Carabane est située à l’extrême Sud du Sénégal dans l’estuaire du fleuve Casamance à 60 km de Ziguinchor, la capitale régionale, et à 30 mn de pirogue du village continental le plus proche, Elinkine. C’est une bande de terre de près de 57 km2 couvert par une mangrove dense de palétuviers avec une végétation luxuriante peuplée d’espèces prestigieuses comme les fromagers, les baobabs, les palmiers et les cocotiers. Ancienne esclaverie, premier comptoir commercial français en 1836, Carabane fut aussi la première capitale administrative de la Casamance, jusqu’en 1904, date à laquelle elle fut remplacée par Ziguinchor. Selon l’Unesco, c’est sous l’Administrateur Emmanuel Bertrand Bocande que Carabane fut dotée d’un plan d’urbanisme en 1852 qui permit la construction de plusieurs bâtisses d’une magnifique architecture : La mission catholique en 1880 (devenue un grand hôtel), l’église de style breton en 1885, le pénitencier asile de déportation des résistants à la colonisation, pudiquement appelé « l’Ecole spéciale », etc. Les ruines des entrepôts des maisons de commerce et le célèbre cimetière où repose le Capitaine Protet, fondateur de Dakar, enterré debout, les yeux fixés au rivage comme il l’avait souhaité constituent des vestiges témoins du rôle historique de Carabane qui, par sa position stratégique privilégiée, fut une tête de pont de la pénétration française en Casamance. Mais autant que la valeur de témoignage de ces vestiges, c’est de leur inscription dans un site naturel de toute beauté que résulte le charme de l’île historique et fait de Carabane un site chargé de résonances indéfinissables.

Le nouveau ponton de l'île de Carabane en casamance

Hôtel île carabane en casamance

Petit tour de l'ile de carabane

Carabane, une île paradisiaque laissée à elle-même

Carabane, la belle île de la casamance : Un pêcheur sur la plage

Sénégal: Visite de Carabane en Casamance