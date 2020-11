Awale, le jeu de graines : Culture, histoire, tradition, coutumes, loisirs, famille, jeux, graines, Awalé, rangées, 6, cases, trous, lettre, nord, sud, adversaire, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique



Si un jeu est bien représentatif du continent africain, c'est bien l'awalé.

Ou plus précisemment les jeux de semailles, qui englobent plusieurs centaines de jeux différents, mais avec toujours un même principe : on sème des graines dans des trous, pour pouvoir les récolter.

Il existe de très nombreuses variantes des jeux de semailles. Si l'awalé (ou l'awélé) reste le plus connu en Europe, ces jeux se différencient par leur nombre de rangées (2, 3 ou 4), leurs nombres de trous par rangées (de 4 à .... plus de 20), le nombre de gaines utilisées et leurs règles de capture.

L'awalé se joue sur un plateau composé de 2 rangées de 6 trous chacune; chaque trou recevant 4 graines au début du jeu.

Le but du jeu est de récolter plus de graines que son adversaire.

Chaque joueur se place devant une rangée de 6 cases, qui deviennent alors son camp.

Afin de faciliter les explications, on note généralement chaque case par une lettre : de « A » à « F » pour le joueur du bas, appelé « Sud » et de « a » à « f » pour le joueur du haut, appelé Nord.

