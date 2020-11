Alkimia, un brin d'élégance pour un goût d'excellence: Restaurant, gastronomie, huppé, prestige, cuisine, bar, buffet, alamadies, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Alkimia c’est l’esprit cosy des Almadies dans un univers feutré. Grace à Alkimia qui a 10 ans aujourd’hui, il attire le tout Dakar aux Almadies. Dans son architecture, il est pensé comme un écrin au milieu de la ville, une douce élégance règne dans ses salles climatisées et raffinées. Mais également il est possible de sortir de l’intérieur pour prendre l’air en profitant de la verdure, des boiseries et eau ruisselante.

Il est possible de faire une bonne détente en même temps savourer une cuisine unique avec des spécialités traditionnelles, méditerranéenne en extérieur. Un cadre idyllique pour un repas en famille ou un « oui pour la vie ». Dans cet élan, il vous propose une alchimie de saveurs et une cuisine tendance haute en couleurs. Ce qui suscite une réelle émotion gustative. C’est un restaurant tendance qui se veut chic et raffiné.



Alkimia, un brin d'élégance pour un goût d'excellence: Salle non fumeur

Alkimia, un brin d'élégance pour un goût d'excellence: Buffet garni





Alkimia, un brin d'élégance pour un goût d'excellence: Bar terrasse