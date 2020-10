S’il y a une activité qui colle bien à l’ethnie Manjack, c’est sans doute les tisserands. A Dakar précisément dans les quartiers de Médina et de Gueule tapée, ces manjack pour la plus tard originaires de la Guinée Bissau y ont élus domicile. Ces tisserands sont les maitres du pagne tissé qui est un tissu traditionnel d'Afrique de l'Ouest, réputé pour sa qualité et sa beauté. A l'origine, ce tissage, originaire des îles du Cap vert a été introduit par les portugais au début du 16e siècle selon les historiens avant de prendre une identité des communautés de Guinée Bissau. La tradition s’est perpétuée. Comme une chaîne sans fin, les hommes transmettent, avec fierté, les rudiments du tissage à l’ornement broché

Au Sénégal, cette étoffe de prestige est présente dans tous les moments de la vie. Le pagne tissé était réservé aux rites funéraires et aux autres cérémonies importsantes comme la naissance, le baptême, la dot, le mariage etc. De nos jours, beaucoup d'artistes, de décorateurs ou de professionnels de la mode s'en servent pour réaliser leurs oeuvres, objets d'ameublement, vêtements ou accessoires. C’est le cas de la styliste Adama Paris ou la designer textile Aïssa Dione l'utilisent régulièrement dans leurs collections.