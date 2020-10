Dans l’univers du mariage traditionnel Peul

Avant le mariage à proprement parlé, chez les Peuls c’est tout un protocole. L’homme fait d’abord part à sa famille qui va envoyer des délégués et remettre une somme symbolique à la famille de la jeune fille. Ensuite vient la demande en mariage. Mais il y a un préalable car le prétendant envoie une délégation chez les parents de la fille pour lui demander sa main.

L’accord trouvé, il reste les conditions à fixer par les parents qui concernent : la dot qui est la condition essentielle du mariage. Le lendemain, un griot ou un parent est envoyé pour annoncer les fiançailles devenues officielles.

La dot, la kola, le prix du bœuf, le boubou du père, de la mère et de celui qui célèbre le mariage et une somme pour la mosquée sont apportés par les représentants du mari. Le mariage est scellé quand la dot sera remise. C’est après que les parents et proches se rendent à la maison des deux marier pour les féliciter. Puis arrive le tour des sœurs et cousines de féliciter la mariée. Le point culminant réside dans la fête donnée par les parents à l’occasion du mariage de leur fille.

Enfin arrive le grand jour, Cette journée donne lieu à de très grandes réjouissances : grands repas, de chants folkloriques ou yela, de danses, de louanges etc.

Arrive ensuite le soir. Moment où la mariée quitte le domicile du père pour rejoindre la maison conjugale. Elle a lieu le soir. La mariée après la cérémonie des tresses de la mariée et le bain rituel, portera un boubou teint à l’indigo, sera voilée et couverte de gris-gris pour la protéger dans cette nouvelle étape. Ensuite on la fait assoir sur un mortier appelé le porte-bonheur Ensuite une délégation composée des amis ou sœurs du marié va chercher la mariée qui sera escortée par des tantes, cousines et griottes.

Le lendemain de la nuit de noce, la mariée garde la chambre nuptiale pendant sept jours pendant lesquelles elle est en compagnie d’amies, de tantes qui lui donnent des conseils sur sa vie de femme mariée. Elle ne sortira qu’au 8e jour pour saluer et remercier ses parents et amis.