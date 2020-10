La teinture africaine ou l'art de la chimie : Art, Teinture, tissu, wax, barin, Nouage, dénouage, séchage, pliage, repassage, artisanal, tradition, technique, style, motif, design, couleur, poudre, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique La teinture africaine est sans doute une tradition bien gardée. On la retrouve presque dans tous les pays africains.

Selon, le site Afrique couleur, la principale technique employée est celle du « tie and dye » utilisée dans toute l’Afrique. Il s’agit de nouer les tissus brut et de plonger ces tissus ainsi noués dans des bains de teintures successives. Suivant le type de nouage, des motifs différents seront obtenus, zébrés, ou circulaires par exemple.

Les couleurs sont choisies par la créatrice et l’expérience du teinturier dans le choix et le dosage des pigments lui permet de respecter la gamme de coloris choisis. La couleur de base du tissu, et les couleurs des pigments utilisés déterminent le résultat. Une part de hasard intervient aussi dans la diffusion des couleurs à travers les étoffes, de telle sorte que chaque pièce de tissu est toujours une pièce unique.

Les principales étapes de la teinture sont les suivantes : le nouage des tissus, la teinture des tissus, le dénouage et le séchage des tissus et le pliage et le repassage.

D’autres techniques de teinture permettent de créer des motifs répétitifs sur le tissu par exemple en employant des tampons en bois sculptés avec des motifs traditionnels ou spécifique à la créatrice ou à ses clients.

La teinture africaine : Poudre tissu

La teinture africaine : Nouage des tissus

La teinture artisanale de nos tissus africains

La teinture africaine : Le pliage et le repassage

La teinture africaine : Le dénouage et le séchage des tissus