Entrée et bar du restaurant sénégalais "Le Signare" en terre belge: Restaurant, cuisine, bar, plat, bar, thiebou, dieune, terrasse, belge LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique



C’est un restaurant africain qui se situe à Bruxelles. Il vous propose de découvrir les traditions culinaires de ces merveilleux pays qu’est l’Afrique de l’Ouest, une cuisine exceptionnellement savoureuse, et cela, dans un cadre soigné avec une belle atmosphère conviviale et agréable. C’est le Sénégal qui s’est invité en Belgique. Vous trouverez dans la carte de la Signare des plats vraiment authentiques inspirés de la cuisine sénégalaise. Vous pouvez découvrir le poulet Yassa, le Maffe avec sa savoureuse sauce aux arachides ou le Thiebu Diene, le plat national sénégalais préparé avec du riz, du poisson et des légumes. La Dame Noire, la Dame Blanche ou le sorbet citron ou mangue clôturera à merveille votre repas.