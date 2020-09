Queen Biz, la star de la musique Sénégalaise : Musique, artiste, auteur, compositeur, chanteuse, Queen, Biz, Coumba, Diallo, style, Rap, R&B, Reggae, acoustique, festival, concert, live, rythme, danse, boite, nuit, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique

Queen Biz de son vrai nom Coumba Diallo, est une Artiste, Auteur, Compositeur sénégalaise. Elle est entrée dans le monde de la musique depuis sa tendre enfance. Toute jeune déjà, Queen Biz imitait alors Lauren Hill des Fugees, son idole. Alliant ainsi musique et étude et son bac en poche, elle forme un groupe avec deux de ses amis, et fait des tournées scolaires et régionales mais l’aventure fut éphémère. C’est par la suite qu’elle intègre le groupe Khelcom International de Pikine qui avait des connections avec des rappeurs Français. Peu de temps après, le groupe se sépara. C’est à ce moment qu’elle décida d’évoluer seule. Elle a déjà à son actif quelques collaborations avec de grands artistes sénégalais comme Wally Seck qui a joué dans sa vidéo, un morceau dédié à la Paix avec le groupe Takeifa et une chanson sur les inondations avec les plus grands noms de la musique sénégalaise. En Juin 2012, elle participe au Festival Mit Afrika à Cologne en Allemagne, puis en Mai 2013, elle joue au siège des Nations Unies à New-York dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre la fistule avec plusieurs artistes internationaux. Et en Octobre 2013, elle fait partie des chers invités de Youssou Ndour au Grand Bal de Bercy à Paris ou elle laissa une empreinte inoubliable. Elle chante aussi bien en Wolof, en Français, en Anglais qu’en Mandingue, sa Langue maternelle. Sa particularité est du fait qu’elle se produit dans presque tous les styles musicaux notamment le Rap, le R&B, le Reggae, l’Acoustique.





Femme de son époque, Queen Biz transcende le temps qui se met à son tempo

Queen Biz se la coule douce dans les rues de Londres

Queen Biz : la star de la musique Sénégalaise dans une ténue très sexy

Queen Biz dans une combinaison moulante lors de son concert à Ziguinchor

Queen Biz méconnaissable avec son «tokh taille basse» en mode Tabaski

Queen Biz pétillante en mode vendredi



Queen Biz, la star de la musique Sénégalaise dans les rues de Dakar

Queen Biz, la star Sénégalaise du Rap, le R&B, le Reggae et l’Acoustique

Queen Biz plus sexy que jamais en concert à Dakar