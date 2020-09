Programme d’Accélération de l’Offre en Habitat Social, un ambitieux projet : Projets, plan, programme, habitat, social, logement, diamniadio, accroissement, population, urbaine, aménagement, ménages, architecture, développement, infrastructure, économie, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique





Selon le site de du ministère du logement, les ambitions du projet phare « Programme d’Accélération de l’Offre en Habitat Social » sont d’apporter une réponse durable à l'accroissement de la population urbaine de notre pays, à l'étalement des centres urbains et à l'aspiration légitime des citoyens à de meilleures conditions de vie, de contribuer au développement du secteur du bâtiment et des travaux publics, et par conséquent au développement de l’économie nationale. L’objectif, défini par ce programme, à moyen terme est de résorber le déficit de logement à Dakar et dans les régions. Pour ce faire, trois leviers sont mis à contribution par le gouvernement : le soutien à la solvabilisation des ménages, l'accroissement de l'offre par les promoteurs et l'augmentation massive de l’offre en foncier (création de nouveaux pôles de développement urbain).

L’objectif opérationnel est de produire, en vitesse de croisière, 15 000 unités d’habitation par an.

Le Projet Phare est mis en œuvre à travers différents niveaux d’intervention. Plusieurs acteurs, du secteur public comme du secteur privé, sont mis à contribution pour garantir l'atteinte des objectifs fixés.

Les interventions des acteurs peuvent être qualifiées de "Composantes" dont les interactions et complémentarités forment le "Programme".

Dans le cadre du Projet Phare, l’aménagement du territoire est pris en compte car étant un préalable nécessaire pour une bonne prévision et une mise en œuvre rationnelle des investissements dans ce sous-secteur.

L’Etat joue un rôle prépondérant, particulièrement par le biais de la Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture (DUA) du Ministère du Renouveau Urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie.

Création de nouveaux pôles de développement urbain à Dakar au Sénégal

Projet de 100 000 logements sociaux au Sénégal

La cité de l'émergence

Le Pôle Urbain de Diamniadio (Composante PUD) au Sénégal