Fini les lissages ou les tissages, des cheveux afro naturels et heureux, c’est tout l’objet de la tendance nappy hair qui fait fureur chez les filles branchées. De tous temps et dans de nombreuses cultures, les cheveux sont un symbole de séduction et de beauté pour la femme, de force pour l’homme. Le nappy hair est un retour assumé aux cheveux naturels qu’on assimile dans la langue courante à la coupe afro. C’est une tendance ancrée depuis de très nombreuses années aux Etats-Unis qui revient en force partout dans le monde. Elle se teinte également d’une revendication de la part des femmes de couleur d’assumer leur chevelure naturelle. Cette coiffure d’apparence simple nécessite, en réalité, énormément d’attention et de patience.