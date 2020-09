Mbakhalou Saloum, un délice culinaire : Cuisine, Mbakhalou, Saloum, riz, viande, poudre, arachide, poisson, séché, niébé, haricots, fruits, mer, piment, citron, plat, repas, déjeuner, nourriture, LEUKSENEGAL, Dakar, Sénégal, Afrique



Ce plat est originaire du Saloum (ancien royaume Sérère de l’Ouest du Sénégal) un mélange de riz, poudre d’arachide, fruits de mer, poissons fumés, haricots et parfois de viande riche en arômes et saveurs. Il est aussi très riche en protéines et fer notamment par la présence de poisson séché, niébé et arachide et de nombreux fruits de mer. C’est un plat sénégalais assez original, pas des plus connus, mais très apprécié des sénégalais.

Sa composition résume bien la richesse naturelle de cette zone (Kaolack et Fatick). En effet, cette zone fait partie du bassin arachidier et la présence de mangroves sur le fleuve Saloum permet de s’approvisionner en fruits de mer diverses. Ce plat se préparait plus sans viande avec un poisson fermenté le ‘Guedj Tambadiang‘ d’où le nom (Mbakhalou Guedj).

Traditionnellement le Mbakhalou Saloum est cuisiné sans huile. La poudre d’arachide est soit nappée sur le riz ou cuite à la vapeur

Préparation

Mettre dans une marmite, de l'eau, la tomate fraîche écrasée, la viande, les lakhass et le guedj bien lavé.

Laisser cuire pendant 15 minutes et ajouter le piment frais.

faire griller au charbon un guedj tambadiang, le yet et les oignons et les joindre au netetou (bien lavé) dans le mortier. Piler le tout jusqu'à avoir une pâte homogène.

Faire cuire le riz à vapeur sur la marmite contenant la préparation.

Mélanger la pâte obtenue avec la poudre d'arachide et la cuire à vapeur après le riz.

Mertre le riz dans la marmite et faire cuire pendant 10 minutes.

