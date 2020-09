Beaucoup d’entre nous connaissent les bijoux en perles, tels les bracelets en cuir rebrodés de couleurs au Sénégal ou au Burkina-Faso. Ou les plastrons, à la manière d’une dentelle en perles, que façonnent les femmes d’Afrique du Sud, chez les Zoulou notamment et qui couvrent parfois jusqu’aux épaules. On connaît aussi les bijoux en argent, ceux des Touaregs, ceux des Maures. Certains connaissent aussi les fories peules du Mali, les bijoux Akan de Côte d’Ivoire et du Ghana. Mais il suffit d’ouvrir un livre consacré à ce sujet pour découvrir l’immense richesse du patrimoine africain en matière de bijoux – et l’immense invisibilité de ces trésors sur les scènes de la mode. Qui connaît les croix d’Ethiopie ? Les bijoux San de Namibie en coquille d’œuf d’autruche, les bracelets Maasaï du Kenya, en métal et boutons ou ceux en raphia tissé de Madagascar ?